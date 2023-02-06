رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان ملف الموقوفين والمحكومين

2023/02/06 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لبحث ملف الموقوفين والمحكومين.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وبحث معه ملف الموقوفين والمحكومين".

وأكد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة سرعة انجاز القضايا الخاصة بهم وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ".

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