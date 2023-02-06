ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا و9733 مصابا

2023/02/06 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا، اليوم الاثنين، إلى 1541 قتيلا و9733 مصابا.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في بيان تابعته (بغداد اليوم) إن "حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق دنوب تركيا ارتفع إلى 1541 قتيلا و9733 مصابا"

وأرسل الهلال الأحمر العراقي، اليوم الاثنين، فريق انقاذ عراقي إلى تركيا للمساعدة في عمليات انقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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