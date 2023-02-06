2023/02/06 | 19:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DeD6a0xeWWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان توجه مؤسساتها بالمساعدة في جهود الإنقاذ في تركيا و سوريا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان توجه مؤسساتها بالمساعدة في جهود الإنقاذ في تركيا و سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).