2023/02/06 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قالت ميليسا سلمان (23 عاما) الصحافية المحلية في محافظة كهرمان مرعش...

ظهرت المقالة ناجون مصدومون بعد زلازل تركيا وسوريا: كأنها نهاية العالم أولاً على المسلة.

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