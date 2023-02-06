تغطية زلزال شرق المتوسط.. عدد الضحايا يرتفع لنحو 1541 في تركيا و911 قتيلا بسوريا

2023/02/06 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 6 شباط 2023 عدد الضحايا يرتفع لنحو 1541 بتركيا و911...

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عدد الضحايا يرتفع لنحو 1541 في تركيا و911 قتيلا بسوريا أولاً على المسلة.

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