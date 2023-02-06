2023/02/06 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم الاثنين- تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول.وأضاف الاتحاد في بيان مقتضب -عبر صفحته على فيسبوك- “البرتغالي كيروش مدربا للعنابي.كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني”.وكان الإسباني فيلكس سانشيز رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في كانون الأول الماضي، عقب أول مشاركة […]

ظهرت المقالة رسمياً..



كيروش مدرباً لمنتخب قطر أولاً على ايرث نيوز.

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