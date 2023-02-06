مصدر إسرائيلي: دمشق طلبت عبر موسكو مساعدات إسرائيلية إثر الزلزال.. ومسؤول سوري ينفي

2023/02/06 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني إسرائيلي لشبكة CNN، الإثنين، إن سوريا طلبت من روسيا، نقل طلب إلى إسرائيل لتقديم مساعدات بشأن الزلزال، في حين نفى مصدر سوري ذلك.

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