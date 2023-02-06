راصد عراقي بعد زلزال تركيا المدمّر: الشعور بالهزات قد يستمر لمدة شهر

2023/02/06 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الراصد الجوي صادق عطية، الإثنين، عن تبعات الزلزال العنيف الذي ضرب شرق البحر المتوسط والذي تأثرت به عدة دول.

وقال عطية في إيضاح ، “ممكن أن نشعر بهزات أرضية بعد الزلزال الي ضرب تركيا، وهذه الهزات تستمر تبعا لقوة الزلزال، وربما تستمر لمدة أسبوع أو حتى شهر أحيانا تبعا لاستقرار الصفيحة، وهذه عادة تكون قوتها أقل”.

وأضاف، “لا يوجد جهاز، ولا إنسان ولا حيوان ممكن أن يتنبأ بالزلزال قبل حدوثه حتى ولو بدقائق، وكل ما يُقال هو مجرد تكهنات او تنجيم ربما تصدق او تخطئ”.

وتابع، “إن كنت لا تستطيع إخلاء المكان وقت شعورك بالزلزال فعليك الاختباء تحت أي مكان ممكن يحميك من تساقطات أو انهيار الأسطح”.

واختتم، “الزلازل هي كوارث طبيعيــــة تحدث منذ نشأة الأرض، في مناطق محددة تعتمد علئ موقع المكان بالنسبة لخط الصدع، ولا دخل لها بذنوب او معاصي البشر”.

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