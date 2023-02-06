2023/02/06 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r8t8X03QPgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير العمل يعلن شمول أكثر من 15 ألف يتيم براتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير العمل يعلن شمول أكثر من 15 ألف يتيم براتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).