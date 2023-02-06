2023/02/06 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cFpnTlWHi5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى سوريا، تشمل وقودا ومواد إغاثية في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى سوريا، تشمل وقودا ومواد إغاثية في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).