الاطاحة بأحد عناصر

2023/02/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن ذلك "جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية بحق المتهم (أ.



م.



ط) الذي كان مشتركا بأعمال إرهابية ضد قواتنا الأمنية منها تفجير “جسر الفلوجة”، حيث تم إلقاء القبض عليه بعملية امنية خاطفة في منطقة الدورة في العاصمة بغداد"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل".

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات الى "الإبلاغ من طريق الخط الساخن ٤٨١ عن العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وستبقى هوية المتصل طي الكتمان".

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