نائب ينقل أنباء سارّة من السوداني بشأن حقل غازي كبير في العراق - عاجل

2023/02/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب سالم العنبكي، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني تعهد بحسم مصير حقل المنصورية الغازي خلال فترة وجيزة.

وقال العنبكي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "تم عرض ملف حقل المنصورية الغازي في لقاء جمعنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال بيان أهميته وتأثيره في سد جزء من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي في تشغيل محطات انتاج الكهرباء ومنها محطة المنصورية التي تعاني من انقطاعات متكررة بسبب قلة الوقود في اشارة منه الى الغاز".

واضاف، ان "السوداني بين بأن احياء ملف استثمار حقل المنصورية الغازي وجعله على خط الانتاج الفعلي من اولويات حكومته خاصة وان انتاجه الاولي يكفي لتغذية محطتي المنصورية وبسماية بشكل مباشر ما يعني تحقيق قدرة على الاستقرار في انتاج الكهرباء".

واشار الى ان "هناك اجتماعا مهما سيعقد قريبا حول ملف استثمار حقول الغاز في البلاد ومنها المنصورية لوضع خارطة طريق لتسريع الاليات".

وكان السوداني قد أكد في وقت سابق ان استثمار الغاز المحروق في العراق من اهم اولويات حكومته.

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