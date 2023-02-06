2023/02/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان خلال زيارته التفقدية إلى منفذ المنذرية، اليوم الاثنين، على مكافحة الفساد ومنع عمليات التهريب وضمان انسيابية دخول المواد الغذائية وكافة البضائع الأخرى.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى زيارة تفقدية لمنفذ المنذرية الحدودي للإشراف على دخول المواد حسب قرارات مجلس الوزراء والتأكيد على استمرار العمل على مدار الـ(24) ساعة من أجل استمرار عملية التبادل التجاري وتدفق المواد الغذائية والصحية والإنشائية لمنع حدوث أي أزمة غذائية أو صحية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لسد حاجة المواطنين".

وعقد رئيس الهيئة بحسب البيان "اجتماعاً مع كافة مدراء الدوائر العاملة واستمع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم وحثهم على بذل جهود استثنائية في هذه المرحلة أهمها مكافحة الفساد ومنع عمليات التهريب وضمان انسيابية دخول المواد الغذائية وكافة البضائع الأخرى التي تشكل مصدر أساسي للمستهلك العراقي".

وأضاف أن "الزيارة تضمنت اجراء جولات ميدانية لكافة مفاصل المنفذ والاطلاع على سير العمل والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر العاملة في المنفذ فيما يخص إحكام السيطرة على منع دخول وخروج المواد الممنوعة من والى البلد".

وتابع البيان أن "هذه الزيارة تأتي من ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس الهيئة ليكون قريباً من منسوبيه العاملين في المنافذ الحدودية كافة، وتقييم العاملين وتشخيص السلبيات ومعالجتها ميدانيا ووضع الحلول السريعة لها بما يخدم مصلحة العمل للمحافظة على المستوى الذي حققته الهيئة والدوائر العاملة تحت رعاية ودعم الحكومة المستمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة المنافذ يشدد على مكافحة الفساد ومنع عمليات التهريب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة المنافذ يشدد على مكافحة الفساد ومنع عمليات التهريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).