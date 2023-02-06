2023/02/06 | 20:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أوبر Uber أنها ستطلق خدمة جديدة في تورونتو، فانكوفر ومونتريال لمشاركة الرحلات وجعلها أقل تكلفة.قالت الشركة أن خدمتها الجديدة UberX Share ستسمح للركاب بالحصول على خصم مقدمًا يصل إلى 20% إذا اختاروا هذا الخيار في التطبيق.بالإضافة إلى ذلك، يحصل الركاب على خصم إضافي بنسبة 5% إذا كان لديهم عضوية في Uber […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة أوبر تطلق خدمة جديدة في 3 مدن كندية لمشاركة الرحلات شبكة القيقب الدولية.

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