أردوغان يعلن الحداد العام لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال

2023/02/06 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد 7 أيام في عموم البلاد.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب البلاد إلى 912 قتيلا و5383 مصابا في تركيا لوحدها.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة إن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وإن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره.

وتابع أنه لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت أردوغان إلى أن “زلزال كهرمان مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وقتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ، وكان أردوغان قد قال إن كل الوحدات المعنية في حالة تأهب تحت إشراف إدارة الكوارث والطوارئ.

وقال الرئيس التركي إن أولويات الحكومة هي عمليات الإنقاذ، وأشار إلى أن هناك 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، مؤكدا أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وأشار أردوغان إلى أن الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن قوة الزلزال -الذي كان مركزه في ولاية كهرمان مرعش- بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وترحم الرئيس أردوغان على ضحايا هذه الكارثة الكبيرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



ودعا جميع المواطنين إلى التضامن والتكاتف في مواجهة آثار الزلزال.​​​​​​​

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