2023/02/06 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN، عن عبور ثلاثة مناطيد تجسس صينية مشتبه بها فوق الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بإدارة بايدن لـCNN: ثلاثة مناطيد تجسس صينية حلقت فوق الولايات المتحدة خلال عهد ترامب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بإدارة بايدن لـCNN: ثلاثة مناطيد تجسس صينية حلقت فوق الولايات المتحدة خلال عهد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).