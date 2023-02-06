2023/02/06 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي سيتزامن مع الامتحانات التمهيدية وسيستمر حتى 13 من الشهر الحالي.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق في تصريح تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تؤكد استمرار حجب المواقع لغاية لـ 13 من الشهر الحالي المركز الخبري الوطني.

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