2023/02/06 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد كارثة الزلزال..أردوغان يعلن الحداد الوطني في البلاد لمدة 7 أيام المركز الخبري الوطني.

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