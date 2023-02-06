كردستان تستنجد بالسوداني لإيقاف عمليات الفساد في الإقليم

2023/02/06 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

طالب عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول كردستان بإجراءات حملة استرداد الأموال المسروقة.

وقال جلبي لـ(بغداد اليوم) إن "الفساد في إقليم كردستان تجاوز مراحل خطيرة"، مبينا أنه "لا توجد أي متابعة رقابة او قضائية أو برلمانية على ما يجري في الإقليم".

وأضاف أن "على الحكومة العراقية شمول الإقليم بحملة استعادة الأموال المسروقة والمهربة ووقف عمليات الفوضى والسرقة في المنافذ الحدودية وملف تهريب النفط".

ويشهد إقليم كردستان ارتفاع نسبة الفساد في الإقليم، وخاصة ما يتعلق بالقطاع النفطي وعوائده وكذلك المنافذ الحدودية وجميع مفاصل المؤسسات الحكومية.

تحرير: ر.



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