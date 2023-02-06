2023/02/06 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى الراصد الجوي حسين الأسدي، اليوم الاثنين، إمكانية التوقع بحدوث الزلازل.

وقال الأسدي بإيضاح له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إنه "لا يمكن لأحد توقع موعد حدوث الهزات الأرضية لا في العراق ولا في العالم اجمع".

وأكد أن "كل ما ينشر في الصفحات عن حدوث هزة أرضية قوية الساعات القادمة غير صحيحة".

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راصد جوي: لا يمكن لأحد توقع موعد حدوث الزلازل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راصد جوي: لا يمكن لأحد توقع موعد حدوث الزلازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).