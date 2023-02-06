شاهد بالفيديو.. زلزال تركيا يقرع جرس ترقب الزلازل في العراق والمنطقة | الحصاد الإخباري

2023/02/06 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O1fN_hetsy0

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