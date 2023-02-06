من تركيا إلى سوريا.. الكارثة

2023/02/06 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة خلفت دمارا وقتلى..لقطات مؤلمة للزلزال من تركيا إلى سوريا

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