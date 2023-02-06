روسيا تبيع 3.63 طن ذهب لسد العجز في الموازنة

2023/02/06 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت وزراة المالية الروسية اليوم الإثنين أنه وفقًا لقواعد إجراء التسويات وتحويل الأموال فيما يتعلق بتكوين واستخدام عائدات النفط والغاز الإضافية في الميزانية الفيدرالية، إضافة إلى أموال صندوق الرعاية الوطنية، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم صادر عن حكومة الاتحاد الروسي رقم 699 بتاريخ 14 أغسطس 2013 فقد تم الآتي:

- بيع جزء من أموال NWF في بنك روسيا بمبلغ 2274.2 مليون يوان صيني.

-بيع 3633.0 كجم من الذهب بشكل غير شخصي مقابل 38498.9 مليون روبل.

-قيد العائدات في الحساب الموحد للموازنة الاتحادية من أجل تمويل عجزها.

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حجم الصندوق

وقالت وزراة المالية أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2023 بلغ حجم صندوق الثروة الوطني 10،807،595.0 مليون روبل روسي أو 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2023 .

وذلك وفقًا للقانون الاتحادي رقم 466-FZ المؤرخ 5 ديسمبر 2022 "بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2023.



ولفترة التخطيط 2024 و 2025 "، أي ما يعادل 155297.8 مليون دولار أمريكي.ة

مكونات الصندوق:

1) في حسابات منفصلة لمحاسبة أموال صندوق الرعاية الوطنية في بنك روسيا ، يتم وضع ما يلي:

- 10،464.5 مليون يورو ؛

- 307445.9 مليون يوان صيني ؛

- 551277.5 كجم من الذهب في شكل غير شخصي ؛

- 530.1 مليون روبل ؛

2) على الودائع والودائع الثانوية لدى VEB.RF - 649،586.2 مليون روبل روسي ؛

3) في التزامات ديون الدول الأجنبية على أساس قرار منفصل صادر عن حكومة الاتحاد الروسي ، دون تقديم شرط للحصول على تصنيف ائتماني طويل الأجل - 3،000.0 مليون دولار أمريكي ؛

4) في الأوراق المالية للمصدرين الروس المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ذاتية الاستدامة ، والتي وافقت حكومة الاتحاد الروسي على قائمتها - 583.710.0 مليون روبل و 2153.4 مليون دولار أمريكي ؛

5) الأسهم الممتازة للمؤسسات الائتمانية - 328992.0 مليون روبل ؛

6) على الودائع الثانوية لدى VTB Bank (PJSC) و Bank GPB (JSC) من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية ذاتية الاستدامة ، والتي وافقت حكومة الاتحاد الروسي على قائمتها - 138،433.9 مليون روبل ؛

7) في الأسهم العادية لشركة PJSC Sberbank - 1،758،281.0 مليون روبل [1] ؛

8) في الأسهم العادية لشركة PJSC Aeroflot - 65.876.9 مليون روبل روسي ؛

9) في الأسهم العادية لـ JSC DOM.RF - 50،000.0 مليون روبل ؛

10) في الأسهم الممتازة في السكك الحديدية الروسية - 467.000.0 مليون روبل ؛

11) في سندات الخطوط الجوية السيبيرية - 11851.9 مليون روبل ؛

12) في الأسهم العادية لشركة JSC STLC - 58334.0 مليون روبل ؛

13) في سندات JSC AK Ural Airlines - 2298.9 مليون روبل.

الأصول السائلة

اعتبارًا من 1 فبراير 2023 ، بلغت الأصول السائلة للصندوق (الأموال على الحسابات المصرفية لدى بنك روسيا) ما يعادل 6،334،590.6 مليون روبل روسي أو 91،023.8 مليون دولار أمريكي ما يعادل 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2023 وفقًا للقانون الفيدرالي الصادر في ديسمبر.

بلغ إجمالي الدخل المقدر من إيداع أموال NWF في حسابات العملات الأجنبية لدى بنك روسيا ، المعاد حسابه بالدولار الأمريكي ، للفترة من 15 ديسمبر 2022 إلى 31 يناير 2023 ، 8.5 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 592.



3 مليون روبل.

بلغ فرق سعر الصرف على أصول الصندوق المقومة بالعملة الأجنبية وإعادة تقييم قيمة الذهب ، حيث يتم استثمار أموال الصندوق ، للفترة من 1 يناير إلى 31 يناير 2023 ، 236.340.7 مليون روبل.

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