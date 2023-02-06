الاتصالات: حجب مواقع التواصل سيستمر إلى الأحد المقبل

2023/02/06 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي سيتزامن مع الامتحانات التمهيدية وسيستمر حتى 13 من الشهر الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي ستكون متزامنة مع الامتحانات التمهيدية للطلبة، حيث إنها ستستمر حتى يوم 13 من الشهر الحالي باستثناء يوم الجمعة".

وأضاف، أن" أوقات الحجب ستكون من الساعة الرابعة فجرا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا"، مبينا، أن" الحجب سيشمل مواقع التواصل الاجتماعي المتداولة لدى المجتمع العراقي وهي فيسبوك وتليجرام وواتس اب وانستجرام".

وأشار إلى، أن" هذا الإجراء جاء بناء على طلب وزارة التربية وموافقة الجهات العليا"، مبينا، أن" الوزارة جهة منفذة لعمليات الحجب".

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