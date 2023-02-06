وقف العمليات في ميناء جيهان التركي وخط أنابيب كردستان العراق جراء الزلزال

2023/02/06 | 21:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين بتوقف العمليات في ميناء جيهان النفطي بتركيا وعمليات التدفق عبر خط أنابيب تصدير النفط من كركوك شمال العراق.

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