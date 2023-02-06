صحيفة: روسيا وإيران تشيدان مصنعا لإنتاج آلاف الطائرات المسيرة

2023/02/06 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، عن أن روسيا وإيران يخططان لبناء مصنع يمكنه إنتاج آلاف الطائرات المسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

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