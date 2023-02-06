2023/02/06 | 22:18 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الخبراء إن قيمة الدولار الكندي في عام 2023 تعتمد إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية، وكيفية تسعير الدولار الأمريكي، وما إذا كانت البنوك المركزية ناجحة في تجنب الركود الكبير.ارتفع الدولار الكندي مؤخرا إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار الأمريكي، والذي اكتسب قوة يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأقوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقعات الخبراء لقيمة الدولار الكندي في عام 2023 شبكة القيقب الدولية.

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