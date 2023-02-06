2023/02/06 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزيرا الصحة صالح الحسناوي، والتخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، آليات إعادة تأهيل أكثر من 19 مستشفى في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الحسناوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط والصحة يناقشان خطة تأهيل 19 مستشفى في بغداد المركز الخبري الوطني.

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