2023/02/06 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، بجهود الحشد التي يقدمها على المستويين الأمني والخدمي.وذكر إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” رئيس هيئة الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف “النازحين” على طاولة رشيد والفياض المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف “النازحين” على طاولة رشيد والفياض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف “النازحين” على طاولة رشيد والفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).