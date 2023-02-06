2023/02/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكلمة زمان ومكان – صلاح الدين الجنابي كلمة الحق لها زمان ومكان، الزمان الذي تطلق فيه الكلمة هو فترة السلطان أو المسؤول الجائر وليس بعد انتهائها، والمكان أصبح أكثر مرونة ولا يحتاج التواجد في قصر السلطان أو المسؤول لتملأ الكلمة المكان والصدى، فالكلمة في زمانها ومكانها كالرعد تخيف المنحرفين ويقف عندها العقلاء ويهابها الجميع ويكون […]

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