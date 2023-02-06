تحربة خوان بيرون وزوجته ايفا – ادهم ابراهيم



تحربة خوان بيرون وزوجته ايفا – ادهم ابراهيم
2023/02/06 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هل سيعود البعث الى الحكم؟ تحربة خوان بيرون وزوجته ايفا – ادهم ابراهيم الحديث عن عودة حزب البعث العراقي إلى الحكم يأخذ هذه الأيام أبعادا جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

والتسريبات عن  حكومة إنقاذ وطني مازالت مستمرة .وهذا الموضوع يذكرني بالرئيس الارجنتيني الاسبق خوان بيرون الذي حكم الارجنتين بعد الحرب العالمية الثانية .   ورغم […]

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