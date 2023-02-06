2023/02/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيعود البعث الى الحكم؟ تحربة خوان بيرون وزوجته ايفا – ادهم ابراهيم الحديث عن عودة حزب البعث العراقي إلى الحكم يأخذ هذه الأيام أبعادا جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .والتسريبات عن حكومة إنقاذ وطني مازالت مستمرة .وهذا الموضوع يذكرني بالرئيس الارجنتيني الاسبق خوان بيرون الذي حكم الارجنتين بعد الحرب العالمية الثانية . ورغم […]

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