2023/02/06 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرد في إصلاح النظام السياسي للعراق وسوريا – لطيف دلو العراق وسوريا تتشابهان من حيث تشكيل الدولة والجغرافية والتعددية القومية والدينية والطائفية بأكثرية عربية وكانتا تحت السلطة العثمانية قرابة خمسة قرون وانسحبت منها في نهاية الحرب العالمة الاولى 1914- 1918وكانت سوريا كاملة وولاية الموصل من حصة فرنسا ووسط وجنوب العراق من حصة بريطانيا بموجب معاهدة […]

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