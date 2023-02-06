السوداني يجدد دعمه للنشاطات الثقافية والفنية في العراق

2023/02/06 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، نقيب الفنانين جبار جودي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “استعراض واقع الحركة الفنية والثقافية في العراق، وأهمّ العقبات والتحديات التي تواجه رسالة الفن والفنانين، فضلاً عن مناقشة سبل النهوض بواقع الفن ومدى تأثيره في الإطار الاجتماعي وعلى مستوى القضايا الوطنية”.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء “تأكيده على دعم النشاطات الثقافية والفنية، وكل ما يعزز هذا الدور الإيجابي في حياة المواطنين”.

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