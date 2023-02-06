الكاظمي: خلافات الموازنة ستحل بالتوافق

2023/02/06 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان موازنة 2023 سوف تستوعب متطلبات كافة المكونات وسيكون هناك – الى حد ما -توافق عليها.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة المالية ستعمل على تخفيض بعض الابواب والبنود الموجودة، باعتبار ان ايرادات العراق لعام 2023 هي 149 ترليون دينار عراقي، ولا يمكن تجاوزها بمبلغ كبير يصل الى اكثر من 50 ترليونا، اذا كان هناك عجز مغطى، والمقصود الاستثمار في القروض لسد هذا العجز”، بحسب وصفه.

وتابع انه “قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر لدى المكونات، ولكن اعتقد ان ائتلاف ادارة الدولة سيصل الى توافق وتمضي الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب، ويمكن للاخير ان يقرها في منتصف او نهاية شهر اذار القادم”.

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