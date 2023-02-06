2023/02/06 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت المملكة العربية السعودية الروبوت "سارة"، الذي ظهر على شكل أنثى تتحدث اللهجة العامية السعودية وتضع غطاء رأس يشبه الحجاب، لترحب بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر (ليب2023) التقني الدولي، بالرياض.

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