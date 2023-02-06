مسؤول إيراني: العراق وعد بتسديد ديون الشركات بأسرع وقت

2023/02/06 | 22:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن معاون وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، الاثنين،...

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