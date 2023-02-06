إيران تؤكد استعدادها لإرسال فرق إنقاذ وخدمات طبية ومساعدات لسوريا وتركيا

2023/02/06 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت إيران اليوم الاثنين عن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا، مشيرة إلى إيفاد 6 فرق إغاثة إلى تركيا.

وأعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة خلال اتصال عبر الفيديو بين كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون، استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وأعرب خاجي في الاتصال عن حزنه للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم وما خلفه من أضرار بشرية ومادية جسيمة، مشددا على أهمية جهود الأمم المتحدة لحشد الدول والمنظمات غير الحكومية لإرسال مساعدات إنسانية على الفور.

هذا وأعلن مساعد الهلال الأحمر الإيراني للشؤون الدولية بهنام سعيدي عن إرسال 6 فرق للإنقاذ والخدمات الطبية إلى تركيا.

وأشار إلى أن التنسيق جار مع وزارة الخارجية لإيفاد هذه الفرق الاغاثية بأسرع وقت ممكن.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

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