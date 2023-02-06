القبض على 30 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود

2023/02/06 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 30متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود".

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