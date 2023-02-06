لتقييم أضرار الزلزال.. توقف العمل بميناء جيهان وخط أنابيب كردستان العراق

2023/02/06 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، تسبب في توقف العمليات في مركز تصدير النفط الرئيسي بميناء جيهان التركي وعطل تدفقات النفط الخام المهمة من العراق وأذربيجان.

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