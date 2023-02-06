2023/02/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم يقدم مساعدات طارئة ويشارك بجهود الإنقاذ تركيا وسوريا تشهدان أكبر كارثة عقب زلزال مدمّر وصل إرتداده إلى دول أخرى بغداد – انقرة – حلب – الزمان اصبحت تركيا وسوريا فجر امس ،على وقع زلزال مدمر هو الاقوى منذ قرن ،تسبب بكارثة انسانية بعد ارتفاع ضحاياه الى اكثر من 1500 قتيل و8 الاف جريح في […]

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