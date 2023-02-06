2023/02/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ترسل فرق إنقاذ وتتبرّع بأدوية دعماً لجهود الإغاثة العراقيون يعلنون التضامن مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا بغداد – قصي منذر ابدى العراقيون ،تضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف خسائر بشرية واضرار مادية ضخمة، فيما تبرعت الحكومة ، بادوية قيمتها مئة مليون دينار ،دعما لجهود الاغاثة القائمة في البلدين.وقال رئيس […]

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