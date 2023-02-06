2023/02/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يدعو إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم العراق يناقش مع روسيا التعاون الإقتصادي ويطلب وقف الحرب الأوكرانية بغداد – ندى شوكت طالب العراق امس ، روسيا بوقف الحرب الاوكرانية والمباشرة بالحوار لحل الازمة المسترة منذ اشهر.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير […]

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