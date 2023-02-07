العراق يفتح جسراً جوياً إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة

2023/02/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، عن فتح جسر جوي مع سوريا وتركيا لارسال المساعدات الاغاثية، على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدان.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم الإثنين، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة".

وبين أنها "تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود، ويأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

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