الصدر يعلق على زالزال تركيا

2023/02/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ربط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، بين الزلزال "المدمر" الذي ضرب تركيا وسوريا، وبين مواقفها "الخجولة" اسوة بالدول العربية والاسلامية الاخرى، تجاه حرق القران، وعدم اتخاذ مواقف تصعيدية دبلوماسية ضد الدول الغربية التي سمحت بحرق القران.

واعتبر الصدر في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، أنه اذا لم يقف المسلمون وقفة جادة حقيقية، فلن يكونوا بمنأى عن البلاء.

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