2023/02/07 | 00:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. دائرة الحوار للأنشطة الثقافية للديمقراطي الكوردستاني تقيم مؤتمرها الأول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t890sdGwIgU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. دائرة الحوار للأنشطة الثقافية للديمقراطي الكوردستاني تقيم مؤتمرها الأول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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