برلماني: العراق بدأ فعليا بكسر الارادة الامريكية

2023/02/07 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الاثنين، ان العراق بدأ بكسر الارادة الامريكية التي تسير بها وفق مبدأ اما ان تكون في صفي او انت خصمي، فيما اكد ان العراق بحاجة ماسة الى مزيدا من العلاقات الدولية لتطوير الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق بدأ بالفعل من التخلص من الغطرسة الاميركية التي تسير بها من السيطرة على موارد البلد”، مشيرا الى ان “الحكومة بحاجة ماسة الى مزيدا من العلاقات الدولية لتطوير الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة، فضلا عن المنهاج الحكومي على ارض الواقع”.

وتابع، ان “قيادة السودانى الحكيمة ستتجاوز ورقة أمريكا التي تدفع بها لأضعاف قيمة الدينار من اجل استخدامها كورقة ضغط على الحكومة والشعب”، لافتا الى ان “الوضع الاقتصادي في العراق هو أفضل ما مر به في السابق ويتحتم على الجميع توضيفه في بناء البلد”.

وبشأن العلاقات الدولية التي بدأت الحكومة في اقامتها يبين كريم: ان “العراق بدأ بكسر الارادة الامريكية التي تسير بها وفق مبدأ اما ان تكون في صفي او انت خصمي”.

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