العراق يفتح جسراً جويا إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية

2023/02/07 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الاثنين، فتح العراق جسراً جويا إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم الإثنين، جسراً جوياً إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود”.

واضاف البيان “يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية”.

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