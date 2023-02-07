الأمين العام للأمم المتحدة يحذر العالم من

2023/02/07 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن العالم "يتجه عن قصد إلى حرب أوسع"، وقال إن فرصة التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا "تتضاءل".

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