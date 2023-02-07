تغطية زلزال شرق المتوسط.. العراق يفتح جسراً جوياً الى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات

2023/02/07 | 00:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 6 شباط 2023 العراق يفتح جسراً جوياً الى سوريا وتركيا...

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العراق يفتح جسراً جوياً الى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات أولاً على المسلة.

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