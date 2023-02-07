2023/02/07 | 00:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد ائتلاف إدارة الدولة، الاثنين، دعمه للإجراءات الحكومية كافة.وذكر بيان...

ظهرت المقالة ائتلاف إدارة الدولة عشية سفر الوفد العراقي إلى واشنطن: ندعم للإجراءات الحكومية أولاً على المسلة.

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